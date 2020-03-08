08 Mart 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Yıldız isimlere takip sürüyor
Giriş Tarihi: 08.03.2020
Fırtına'nın bu sezon başından itibaren oynadığı maçları yakından takip eden Avrupa'nın devleri dün de Gaziantep'teydi.
Fırtına'nın bu sezon başından itibaren oynadığı maçları yakından takip eden Avrupa'nın devleri dün de Gaziantep'teydi. Sevilla, Leipzing ve Manchester United kulüplerinin scout ekipleri, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Bu gözlemcilerin özellikle Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır ile golcüsü Sörloth için rapor hazırladığı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...