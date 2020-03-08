Kamil isyan etti

90+2'de Nwakaeme'nin attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

90+2'de Nwakaeme'nin attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Golü Halis Özkahya, faul gerekçesiyle geçersiz saydı. Kamil Ahmet Çörekçi "Sayılmayan ikinci golümüzü henüz izlemedim ama sanki faul değildi. Bu maça galibiyet için çıktık ama 1 puan alabildik, bu yüzden üzgünüz." açıklamasını yaptı.

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