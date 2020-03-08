08 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Kamil isyan etti

Kamil isyan etti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2020

90+2'de Nwakaeme'nin attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

90+2'de Nwakaeme'nin attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Golü , faul gerekçesiyle geçersiz saydı. Kamil Ahmet Çörekçi "Sayılmayan ikinci golümüzü henüz izlemedim ama sanki faul değildi. Bu maça galibiyet için çıktık ama 1 puan alabildik, bu yüzden üzgünüz." açıklamasını yaptı.

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