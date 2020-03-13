13 Mart 2020, Cuma
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Sörloth'un durumu maç saatinde belli olacak
Giriş Tarihi: 13.03.2020
Yeni Malatyaspor maçının 39. dakikasında sakatlanarak yerini Ndiaye'ye bırakan Sörloth'un dün tomografisi çekildi. Ayağında ödem ve ağrısı olan 24 yaşındaki fubolcunun ilk bulgularında kemik yapısında herhangi bir sorun tespit edilmedi.
Bugün MR'ı çekilecek ve son durumu oraya çıkacak Norveçli süper yıldızın Başakşehir karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Norveç'te TV2 kanalına konuşan Sörloth, "Ayak parmağımda kırılma yok. Sadece burkulma var. Doktor pazar günü forma giyebileceğimi düşünüyor" ifadesini kullandı.
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