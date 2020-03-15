15 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'den öğrencilerine uyarı

Hüseyin Çimşir'den öğrencilerine uyarı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Bordo-mavililerin  ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından agresif olmalarını istedi.

Çimşir, "Bizim için sezonun en önemli maçlarından biri. Kazanırsak çok büyük bir avantaj elimize geçecek. İkili averaj bizde olacak. Bu da 3 değil, 4 puanlık bir avantaj demek. Bunun bilincinde olarak sahaya çıkın. Agresif bir oyun istiyorum" ifadelerini kullandı. Genç teknik adam "Kulübün felsefesi belli. Dik oynayın. Her zamanki gibi galibiyeti düşünün. Bu camiaya vereceğimiz en güzel hediye 3 puan olacaktır" diye konuştu.

4 EKSİK VAR

'un ile oynayacağı maç öncesi 4 eksiği bulunuyor. Yusuf Sarı, Kamil ve Ahmet Canbaz sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Guilherme de sarı kart cezalısı olduğu için bugünkü kritik randevuda sahada yer alamayacak.

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