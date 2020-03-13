13 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth'un durumu belli oldu!

Sörloth için resmi açıklama geldi! Başakşehir maçında...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2020

'de liderlik koltuğuna oturan 'da sakat isimler can sıkarken, sakatlığı bulunan oyuncu için resmi açıklama geldi.

kulüp doktoru M. , ve Kamil 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İki oyuncunun da çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup Pazar günü oynanacak maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.

FK maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir" dedi.

Sörloth'tan Trabzonspor'a kötü haber! haberin devamı

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