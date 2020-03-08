08 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan bildiğiniz gibi

Uğurcan bildiğiniz gibi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Fırtına’nın 1 numarası, yine işbaşındaydı. Genç kaleci, 3. dakikada yaptığı kritik kurtarışla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Süper Lig'in en iyi kalecileri arasındaki yerini alan Uğurcan Çakır, dün de öne çıkan isimlerden olmayı başardı. Genç file bekçisi, maçın henüz 3. dakikasında Kenan Özer'in kendisiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi. Bitiş düdüğünün ardından bir hayli üzgün olan Uğurcan, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Son dakikalarda golü de bulduk. Ancak faul gerekçesiyle iptal edildi. Mücadelemize devam edeceğiz. Son maçın son saniyesine kadar pes etmeyeceğiz. Çok istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

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