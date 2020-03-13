13 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Nwakaeme geçen yılı yakaladı

Nwakaeme geçen yılı yakaladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Takıma önemli katkılar veren Nwakaeme, Btc Türk filelelerini sarsarak geçen yıl attığı gol sayısına ulaştı. 2018- 19 sezonunda 27 lig maçında 10 gol kaydeden Nijeryalı hücum oyuncusu, bu sezon ise 23 lig karşılaşmasında 10 gole ulaştı.

'de son iki sezonda da 10 gole ulaşan oyuncular arasında yer alan 1.85 boyundaki sol kanat, kalan haftalarda iki kez daha sahne alması durumunda lig kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaşacak. Nwakaeme, daha önce ekibi Hapoel Beer Sheva forması ile 2016- 17 sezonunda ligde 11 gol kaydederek bu alanda kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşamıştı.

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