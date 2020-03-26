26 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu

Trabzonsporlu futbolcu baba oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Trabzonsporlu futbolcu baba oldu. Messias ailesi çocuklarına ismini verdi.

'un Brezilyalı oyuncusu ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. 'nın şehrinde dünyaya gelen bebeğe ismi verildi.

TRABZONSPOR KULÜBÜ TEBRİK ETTİ

Trabzonspor Kulübü de resmi internet sitesinden Messias'ı tebrik etti. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi.

Trabzonspor Kulübü olarak Messias ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."

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