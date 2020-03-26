Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu

Trabzonsporlu futbolcu Manoel Messias baba oldu. Messias ailesi çocuklarına Bernardo Fernandes Carvalho ismini verdi.

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi.

TRABZONSPOR KULÜBÜ TEBRİK ETTİ

Trabzonspor Kulübü de resmi internet sitesinden Messias'ı tebrik etti. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi.

Trabzonspor Kulübü olarak Messias ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."

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