Hüseyin Çimşir her yerde lider

8 maçta yenilmeyen ve 2.5 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki hoca Süper Lig’in en iyisi konumunda. Lider olan Fırtına ligin en skorer ve dış sahada en çok puan alan takımı.

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor teknik direktörü olarak 8 maça çıkan Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takım ile başarıya koşuyor. Birinci adam olarak ilk kez görev yaptığı Karadeniz devi ile 8 Süper Lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen 40 yaşındaki hoca, maç başına 2.50 puan ortalaması yakalayarak bu alanda Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim oldu. Çimşir'i Beşiktaş'ın başında 6 maçta 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 2.17 puan ortalaması tutturan Sergen Yalçın ile, Medipol Başakşehir ile 25 lig maçında 15 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak maç başına 2.08 puan ortalaması yakalayan Okan Buruk takip etti.

Trabzonspor, Çimşir ile ligin 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşme başarısı gösterdi. Bir sonraki hafta liderliği Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, 25. hafta sonunda erteleme maçıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Çimşir, bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan çalıştırıcı oldu. Son olarak Şenol Güneş yönetiminde 2010- 11 sezonunun 29. haftasında liderlik gören bordo-mavililer, daha sonra bunu tekrarlayamadı. Karadeniz ekibinde Güneş'in ardından görev yapan Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Halilhodziç, Ersun Yanal, Şota, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, liderlik yaşayamamıştı.

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