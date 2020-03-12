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Trabzonspor'da Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi

Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme maçında sakatlanan Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi. Norveçli forvetin durumu yarın çekilecek MR sonrası netleşecek. Bordo-mavili takımdaki son gelişmeleri, A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
12.03.2020

Sel'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Sörloth 32. dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam etmek istemişti ancak devam edemeyince 40. dakikada saha kenarına gelmiş ve Ndiaye'ye yerini bırakmıştı. Sörloth'a röntgen çekildi ve röntgen bulgularına göre kemik yapısında herhangi bir kırık tespit edilemedi."

"Sol ayak bileğinde ödem meydana geldiği için tam teşhis henüz konulamadı. Yarın MR çekilecek ve bu MR sonrasında durumu daha netlik kazanacak ama kemik yapısında herhangi bir kırık olmadığı net bir şekilde röntgende belli oldu. Yarınki MR sonucu Sörloth'un Başakşehir karşısında oynayıp oynayamayacağı noktasında oldukça kritik önem arz ediyor. Bu süreçte golcü oyuncu antrenmanlara da katılmayacak. Şu an itibarıyla olumlu veya olumsuz konuşma konusunda çok net bir şey söyleyemeyiz. İlk bulgular kırık olmaması açısından oldukça önemli ama yarınki MR sonucundan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz.

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