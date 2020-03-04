Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Bordo-mavili takım ilk maçta sarı-lacivertli takımı taraftarının da desteğiyle 2-1 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Spor yazarları da Türkiye Kupası'ndaki bu derbiyi değerlendirdi. İşte o yorumlar...