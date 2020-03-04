04 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Gaziantep hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Ziraat Yarı Finali ilk maçında dün sahasında 'yi 2-1 yenen , 'de 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Hosseini ve Yusuf Sarı'nın katılmadıkları öğrenildi.

Antrenman iki grup halinde gerçekleştirilirken birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki futbolcuların ise telafi çalışması yaptığı belirtildi.

İdman öncesinde, Dünya Kadınlar Günü kapsamında dün Medical Park Stadyumu'nda Passolig locasında ağırlanan kadın taraftarların futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.

, yarın yapacağı antrenmanla FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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