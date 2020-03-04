Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali ilk maçında dün sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Hosseini ve Yusuf Sarı'nın katılmadıkları öğrenildi.
Antrenman iki grup halinde gerçekleştirilirken birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki futbolcuların ise telafi çalışması yaptığı belirtildi.
İdman öncesinde, Dünya Kadınlar Günü kapsamında dün Medical Park Stadyumu'nda Passolig locasında ağırlanan kadın taraftarların futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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