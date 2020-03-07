Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Trabzonspor sahada 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un son dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Trabzonspor lider Başakşehir'in 3 puan gerisine düştü.

Süper Lig'in 25. Haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep'in konuğu oldu. Bordo mavili ekip, ilk yarıyı Ekuban'ın attığı golle 1-0 önde kapamasına rağmen, ikinci yarının 53. dakikasında Kayode'nin golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fırtına, bu sonuçla puanını 49'a çıkardı. Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. Haftasında Gaziantep deplasmanında sahaya çıktı. Fırtına, zorlu mücadelede 2 puan bıraktı. 1 maç eksiğiyle 48 puanda olan Trabzonspor, bu maç öncesi Sivasspor ve Galatasaray ile aynı puan, lider Başakşehir'in ise 1 puan gerisindeydi. Mücadeleyi iyi başlayan bordo mavili takım, 22. Dakikada Ekuban'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Ekuban'ın golüne Kayode'nin golüyle cevap veren Gaziantep, sahadan 1 puanla ayrılmasını bildi.

Trabzonspor'un 90+2'de Nwakaeme ile bulduğu gol VAR kararı ile iptal edildi.

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Alin Tosca, Morais, Sousa, Güray Vural, Maxim, Kayode, Kenan Özer

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth& 1-4)

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim'in ara pasında topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.



6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, Sörloth ile yaptığı verkaç sonucunda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nwakaeme'nin şutunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.



22'nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Kamil Ahmet Çörekçi topu çizgiye kadar taşıdı. Çörekçi'nin içeri gönderdiği ortada topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.



53'üncü dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Oğuz Ceylan topu içeriye gönderdi. Topa iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



72'nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutu az farkla auta gitti.



90+5'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bilal Başacıkoğlu'nun pasında ceza sahası içindeki Nwakaeme'nin vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem Halis Özkahya VAR incelemesinin ardından pozisyondan önce faul yapıldığı gerekçesi ile golü iptal etti.



Müsabaka 1-1'lik eşitlikle son buldu.

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