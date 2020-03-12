12 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Nwakaeme şiir gibi

Nwakaeme şiir gibi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Bordo-mavili takım dün Yeni 'yı 3-1 mağlup ederken, Nwakaeme yine futbol resitali sundu. Zaman zaman defanstan top çıkaran 30 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, golünü de attı ve istatistikleri parçaladı.

Geçen yıl 'de 10 gol atan ve 10 da asist yapan 1.85 boyundaki yıldız, bu sezon 10 gole ulaşmayı daha şimdiden başardı. Süper Lig'in son iki sezonunda da 10 gole ulaşan sadece dört oyuncu var: Nwakaeme, Burak, Muriç ve Cisse. Nwakaeme maç sonrası, "Kazanmamız gerekiyordu ve başardık. Şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

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