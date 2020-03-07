07 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin Cimşir: “Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz”

“Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz”
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2020

1-1 biten FK-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, "Maçla ilgili özellikle ile ilgili 5'li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı. Hızlı ataklarla gol arıyor. Öne geçmemize rağmen topu tutamadık, topa sahip olamadık. Skor avantajına rağmen topa sahip olamıyoruz. Kaybettiğimiz 2 puan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Son dakika golün iptali ile ilgili çok konuşmayacağız, konuştuğumuzda farklı anlaşılıyor" dedi.

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