Gaziantep'te ilginç görüntü! Ndiaye taktik kağıdını yedi...

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Bordo mavili ekibin Senegalli yıldızı Ndiaye, Hüseyin Çimşir’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Stadyumu'dan karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Trabzonspor'da ilginç bir an yaşandı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in kenardan gönderdiği taktik kağıdını alan Ndiaye, önce yazılanları okudu daha sonra şaşırtan bir hamle yaptı.

Kağıdı ağzına atan Ndiaye, taktikleri kimse görmesin diye yuttu. O anlar kameralara yansıdı





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