07 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Gaziantep'te ilginç görüntü! Ndiaye taktik kağıdını yedi...

Gaziantep'te ilginç görüntü! Taktik kağıdını yedi...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Bordo mavili ekibin Senegalli yıldızı Ndiaye, ’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi.

'in 25. haftasında FK ile Gaziantep Stadyumu'dan karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Trabzonspor'da ilginç bir an yaşandı.

Teknik direktör 'in kenardan gönderdiği taktik kağıdını alan Ndiaye, önce yazılanları okudu daha sonra şaşırtan bir hamle yaptı.

Kağıdı ağzına atan Ndiaye, taktikleri kimse görmesin diye yuttu. O anlar kameralara yansıdı


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