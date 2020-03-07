07 Mart 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Gaziantep'te ilginç görüntü! Ndiaye taktik kağıdını yedi...
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Bordo mavili ekibin Senegalli yıldızı Ndiaye, Hüseyin Çimşir’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi.
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Stadyumu'dan karşı karşıya geldi.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Trabzonspor'da ilginç bir an yaşandı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in kenardan gönderdiği taktik kağıdını alan Ndiaye, önce yazılanları okudu daha sonra şaşırtan bir hamle yaptı.
Kağıdı ağzına atan Ndiaye, taktikleri kimse görmesin diye yuttu. O anlar kameralara yansıdı
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...