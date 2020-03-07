07 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti

Trabzonspor'un golü güme gitti
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasında deplasmanda FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında bordo-mavili ekibin iptal olan golü tartışma yaratırken, eski hakem golün verilmesi gerektiğini söyledi.

deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligde bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, deplasmanda FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Nwakaeme'nin attığı gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.

Mücadelenin hakemi önce gol noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında Abdülkadir Ömür'ün rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

"SON DAKİKADAKİ GOL TEMİZ"

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan FIFA kokartlı eski hakem , gol kararının verilmesi gerektiğini ifade ederken, "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" dedi. Çakar ayrıca, "Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz. Topa ilk dokunan Abdülkadir. Sonrasında ayaklar çarpışıyor. Faul yok" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
“Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz” “Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz”
Gaziantep'te ilginç görüntü! Taktik kağıdını yedi... Gaziantep'te ilginç görüntü! Taktik kağıdını yedi...
Antep'te kazanan çıkmadı Antep'te kazanan çıkmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör