Trabzonspor'dan Guelor Kanga harekatı!
Bu sezon yarıştığı her iki kulvarda da iddiasını sürdüren Trabzonspor'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bordo-mavililerin, Çekya ekibi Sparta Prag'da forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Guelor Kanga ile temas kurduğu ve transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
Trabzonspor'dan sürpriz hamle... Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan bordo mavililer, yaz transfer sezonu için düğmeye bastı. Gabon basınında yer alan bilgilere göre Guelor Kanga ile Trabzonsporlu yetkililer, temaslara başladı.
Gabonreview'in haberine göre, ara transfer döneminde de oyuncu ile ilgilenen Trabzonspor, bu girişimden sonuç alamamasının ardından transferi rafa kaldırmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bordo mavili kulüp, transferi sezon sonuna saklamıştı.
PRAG'I REDDETTİ
Sparta Prag'ın Kanga'yı takımda tutma çabası sonuçsuz kalırken, oyuncuya yeni sözleşme sunulsa da kabul görmediği ve sezon sonunda yıldız ismin bedelsiz olarak Trabzonspor'a katılmayı beklediği kaydedildi.
İSPANYA'DA 2 TALİP DAHA
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Kanga'nın tek talibi Trabzonspor değil... İspanyol ekipleri Leganes ve Celta Vigo'nun da oyuncuyu transfer etmek istedikleri ve gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.
Guelor Kanga, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 11 kez ağları sarstı ve 8 asiste imza attı. Öte yandan Kanga, 2010 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
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