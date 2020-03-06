Fırtına bitti demeden bitmez
Trabzonspor bu sezon en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı.
Bordo-mavili ekip bu sezon en çok golü maçların son 15 dakikasında attı. 23. haftalar itibariyle tarihinin en golcü dönemini yaşayan Fırtına, 23 maçta 54 kez fileleri sarstı. Bu gollerin 25'ini ilk yarıda, 29'unu ise ikinci yarılarda buldu. İlk 15 dakikalarda 9 gol, 16-30 arasında 7 gol, 31-45 periyodunda ise 9 gollük bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, 15 dakikalık bölümlerde en az golü 6 golle 46-60 aralığında attı. 61-75 arası 9 gol kaydeden Çimşir'in öğrencileri, 76 ve 90. dakikalar arasında ise 14 gol atarak en üretken olduğu bölümü yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...