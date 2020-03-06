Fırtına bitti demeden bitmez

Trabzonspor bu sezon en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı.

Bordo-mavili ekip bu sezon en çok golü maçların son 15 dakikasında attı. 23. haftalar itibariyle tarihinin en golcü dönemini yaşayan Fırtına, 23 maçta 54 kez fileleri sarstı. Bu gollerin 25'ini ilk yarıda, 29'unu ise ikinci yarılarda buldu. İlk 15 dakikalarda 9 gol, 16-30 arasında 7 gol, 31-45 periyodunda ise 9 gollük bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, 15 dakikalık bölümlerde en az golü 6 golle 46-60 aralığında attı. 61-75 arası 9 gol kaydeden Çimşir'in öğrencileri, 76 ve 90. dakikalar arasında ise 14 gol atarak en üretken olduğu bölümü yaşadı.

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