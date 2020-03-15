15 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cemil Usta'yı andı

Başkan Erdoğan Cemil Usta'yı andı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Başkan , Türk futbolu ve 'un efsane isimlerinden 'yı vefatının 17. yıl dönümünde andı.

Başkan Erdoğan, bu sezon 'e ismi verilen, Türk futbolu ve 'un önemli ismi 'nın 17. yıl dönümünü andı.

Başkan Erdoğan'ın anma mesajı şu şekilde:

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum.


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