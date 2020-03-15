15 Mart 2020, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cemil Usta'yı andı
Giriş Tarihi: 15.03.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde andı.
Başkan Erdoğan, bu sezon Süper Lig'e ismi verilen, Türk futbolu ve Trabzonspor'un önemli ismi Cemil Usta'nın 17. yıl dönümünü andı.
Başkan Erdoğan'ın anma mesajı şu şekilde:
Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum.
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