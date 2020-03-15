15 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan penaltı isyanı!

Trabzonspor'dan penaltı isyanı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 26. haftakarşılaşmasında , sahasında ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmanın 32. dakikasında oluşan pozisyon sonrasında bordo-mavili ekip penaltı bekledi. Skrtel'in Nwakaeme'yi çektiğini düşünen bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada tepki gösterdiler...

'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmanın 32. dakikasında bordo-mavililerin penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı. Skrtel'in Nwakaeme'yi çektiğini düşünen bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada pozisyonun penaltı olduğu konusunda birleştiler...

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(Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır)

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