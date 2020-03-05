05 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor derbilerde büyük oynuyor

Trabzonspor derbilerde büyük oynuyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020

, ve ’a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece bir kez kaybetti.

yarı final ilk maçında konuk ettiği 'yi 2-1 yenen , "'un üç büyükleri"ne karşı geçit vermiyor. , Fenerbahçe ve 'a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla yaşadı.

2020'DE MAĞLUBİYETİNİ UNUTTU

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi. Karadeniz devi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı. Trabzonspor, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli takımı yine 2-1'lik sonuçla geçti.

Trabzon tribünlerinde tek ses: Vatan sana canım feda haberin devamı

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