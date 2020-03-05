Trabzonspor derbilerde büyük oynuyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Karadeniz ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece bir kez kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, "İstanbul'un üç büyükleri"ne karşı geçit vermiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Karadeniz ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla yaşadı.

2020'DE MAĞLUBİYETİNİ UNUTTU

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi. Karadeniz devi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı. Trabzonspor, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli takımı yine 2-1'lik sonuçla geçti.

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