05 Mart 2020, Perşembe
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Trabzonspor'a iki müjde birden!
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan sağ bek Joao Pereira ve orta saha Badou Ndiaye'den sevindirici haber geldi.
Bir süredir kasık bölgesindeki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Portekizli savunmacının büyük oranda iyileştiği ve takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtilirken, Fenerbahçe derbisinde arka adalesinde ağrı hissettiği için riske edilmeyerek oyundan alınan Senegalli yıldızın cumartesi günü Gaziantep ile deplasmanda oynanacak maçta sahada olacağı öğrenildi.
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