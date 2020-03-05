05 Mart 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a iki müjde birden!

Trabzonspor'a iki müjde birden!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020

'da sakatlıkları bulunan sağ bek Joao Pereira ve orta saha Badou Ndiaye'den sevindirici haber geldi.

Bir süredir kasık bölgesindeki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Portekizli savunmacının büyük oranda iyileştiği ve takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtilirken, derbisinde arka adalesinde ağrı hissettiği için riske edilmeyerek oyundan alınan Senegalli yıldızın cumartesi günü ile deplasmanda oynanacak maçta sahada olacağı öğrenildi.

Trabzonspor derbilerde büyük oynuyor haberin devamı

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