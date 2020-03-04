04 Mart 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Bordo-mavili takım ilk maçta sarı-lacivertli takımı taraftarının da desteğiyle 2-1 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Spor yazarları da Türkiye Kupası'ndaki bu derbiyi değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:27
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...