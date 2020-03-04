Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

F.Bahçe'de enteresan şeyler oluyor. İşine son verilen teknik adam bu maçta saha kenarında. Hangi futbolcuların teknik adamın arası iyi, hangilerinin kötü. Sorun var! Yeni teknik adam kim olacak. Bütün bunlar, sahada mücadele eden futbolcunun kafasında hep bir soru işareti. Bu maçı da F.Bahçeli oyuncular bu sorularla oynadılar. Bu kolay değildir. Gelen teknik adam kimleri tercih edecek, kimleri tercih etmeyecek. Öyle olduğu halde bile bence F.Bahçeli futbolcular özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ettiler, maçı bırakmadılar. Ama özlenen ve istenen F.Bahçe değillerdi. Trabzonspor F.Bahçe'ye göre daha bir takım. Sahada yardımlaşarak, birbirlerinin açıklarını kapatarak oynuyorlar. F.Bahçe'deki 11 ise öyle değil. Kimileri kaytarıyor, kimileri çok mücadele ediyor. Yani birileri, birilerinin sırtına binerek oynuyorlar.