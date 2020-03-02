02 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Sturridge büyük şok! Men edildi...
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020
İngiltere Futbol Federasyonu, Daniel Sturridge'in bahis oynaması gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiğini ve cezanın FIFA üyesi olan tüm ülkelerde geçerli olacağını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'i 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men etti.
30 yaşındaki oyuncu ayrıca 150 bin Pound tutarında para cezasına çarptırıldı. FIFA üyesi olan tüm ülkelerde ceza geçerli olacak.
Trabzonspor bugün İngiliz futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...