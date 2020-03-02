02 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sturridge büyük şok! Men edildi...

Sturridge büyük şok! Men edildi..
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

Federasyonu, Daniel Sturridge'in bahis oynaması gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiğini ve cezanın üyesi olan tüm ülkelerde geçerli olacağını açıkladı.

Federasyonu bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'i 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men etti.

30 yaşındaki oyuncu ayrıca 150 bin Pound tutarında para cezasına çarptırıldı. üyesi olan tüm ülkelerde ceza geçerli olacak.

Trabzonspor bugün İngiliz futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

Trabzonspor ayrılığı duyurdu! haberin devamı

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