Sturridge büyük şok! Men edildi...

İngiltere Futbol Federasyonu, Daniel Sturridge'in bahis oynaması gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiğini ve cezanın FIFA üyesi olan tüm ülkelerde geçerli olacağını açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'i 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men etti.

30 yaşındaki oyuncu ayrıca 150 bin Pound tutarında para cezasına çarptırıldı. FIFA üyesi olan tüm ülkelerde ceza geçerli olacak.

Trabzonspor bugün İngiliz futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

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