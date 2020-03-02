02 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Daniel Sturridge'den ilk açıklama geldi

Daniel Sturridge'den ilk açıklama geldi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine bilgi verdiği için 2020'ye kadar futboldan men edilen , karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Bahis aldığını ve bahis konusunda yönlendirme yaptığını kabul etmeyen İngiliz forvet, "İtiraz kurulunun bahis almadığımı ve aldırmadığımı kabul etmesine rağmen suçlandım. Bahis şirketlerinin, oyuncuların gideceği bir sonraki kulübe dair bahisleri kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Bu kararı duymak benim için çok üzücü oldu. Bu karar ile sezonu kapatmak zorunda kaldım ve harap oldum" dedi.

Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi

TRABZONSPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR

, açıklamasında 'a da teşekkür etmeyi unutmadı. Sturridge, "Trabzonspor'da forma giyen arkadaşlarıma, taraftarlara, idari ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. Futboldan zevk almamı sağladılar. Ayrıca bana destek olan ve bu doğrultuda mesaj yollayan herkese de minnettarım" ifadelerini kullandı.

Sturridge büyük şok! Men edildi.. haberin devamı

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