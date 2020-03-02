Daniel Sturridge'den ilk açıklama geldi
Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine bilgi verdiği için 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edilen Daniel Sturridge, karar sonrası açıklamalarda bulundu.
Bahis aldığını ve bahis konusunda yönlendirme yaptığını kabul etmeyen İngiliz forvet, "İtiraz kurulunun bahis almadığımı ve aldırmadığımı kabul etmesine rağmen suçlandım. Bahis şirketlerinin, oyuncuların gideceği bir sonraki kulübe dair bahisleri kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Bu kararı duymak benim için çok üzücü oldu. Bu karar ile sezonu kapatmak zorunda kaldım ve harap oldum" dedi.
TRABZONSPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR
Daniel Sturridge, açıklamasında Trabzonspor'a da teşekkür etmeyi unutmadı. Sturridge, "Trabzonspor'da forma giyen arkadaşlarıma, taraftarlara, idari ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. Futboldan zevk almamı sağladılar. Ayrıca bana destek olan ve bu doğrultuda mesaj yollayan herkese de minnettarım" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...