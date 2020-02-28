Hüseyin Çimşir'den öğrencilerine uyarı

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzınspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Rizespor maçıyla lig ve kupada kritik bir döneme gireceklerini hatırlatarak “Her maça final gözüyle bakmalıyız. Hata istemiyorum” dedi.

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam ederken, teknik heyetten oyunculara uyarı geldi. Şampiyonluk yolunda ve kupada artık son viraja girdiklerini hatırlatan Hüseyin Çimşir, "Bundan sonra her maça final gözüyle bakmalıyız. Kendinizi ona göre hazırlayın. Hata istemiyorum" ikazı yaptı. Rizespor maçını kayıpsız geçmenin önemine vurgu yapan kurmaylar, bu moralin Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları yarı final ilk maçına da olumlu yansıyacağını belirtiliyor.

KADRODA MECBURİ REVİZYON

Savunmadaki eksikler nedeniyle Rizespor karşısına farklı bir onbirle çıkılacak. Campi'nin sarı kart cezalısı olması, diğer stoperlerin de tedavilerinin sürmesi nedeniyle Hüseyin Türkmen ve Messias'a 'hazır olun' emri verildi. Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten sonra etkili bir futbol sergileyen ve Sörloth'a beraberlik golünün asistini yapan Ekuban da ilk onbire aday. Hüseyin Çimşir'in sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür'e de son 15 dakika şans vermeyi planladığı gelen haberler arasında.

SAKATLARDA SON DURUM

Bordo-mavili ekipte, Rizespor maçı öncesi sakat oyunculardan Nwakaeme'den sevindirici haber geldi. Nijeryalı yıldız dün takımla çalıştı. Pereira, Hosseini, Sturridge ve Yusuf Sarı ise idmana çıkmadı. İşte son bilgiler:

JOAO PEREIRA: Kasık bölgesinde ağrıları var. Oynama ihtimali şu an için düşük.

MAJID HOSSEINI: Onun da kasığında ağrısı bulunuyor. Forma giyme şansı az.

DA COSTA: Antrenmanda darbe almıştı. Yetiştirilmesi bekleniyor.

NWAKAEME: Sağ arka adalesindeki sertleşme düzeliyor. Dün idmana çıktı. Oynama ihtimali yükseldi.

STURRIDGE: Ayak baş parmağındaki ağrının yanı sıra kas ağrıları var. Oynama ihtimali az.

YUSUF SARI: Uzun sakatlığının ardından takımla çıktığı ilk antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Durumu kontrollerden sonra netlik kazanacak.

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