Ahmet Ağaoğlu: Üçünü birden götüremezdik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, uzun yıllar sonra katıldıkları UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan alarak elenmelerini değerlendirdi.

Ağaoğlu o dönem kadrolarının 3 kulvarda mücadele etmek için yetersiz olduğunu belirterek, "Sakatlık kayıplarını grup eleme maçlarında verdik. Gruptan çıkabilirdik. Basel maçında orta sahada A takımdan bir oyuncu ve Sörloth'u koysaydık rahat geçerdik. Ama orada Sörloth sakatlansaydı ne denecekti?" dedi. Ağaoğlu, ayrıca mali olarak da UEFA'da verilen tur primlerinin çoğu zaman yapılan gidişdönüş ve kamp masraflarına yetmediğini söyledi.

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