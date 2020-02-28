28 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: Üçünü birden götüremezdik

Ahmet Ağaoğlu: Üçünü birden götüremezdik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Başkanı , uzun yıllar sonra katıldıkları Avrupa Ligi'nde 1 puan alarak elenmelerini değerlendirdi.

Ağaoğlu o dönem kadrolarının 3 kulvarda mücadele etmek için yetersiz olduğunu belirterek, "Sakatlık kayıplarını grup eleme maçlarında verdik. Gruptan çıkabilirdik. Basel maçında orta sahada A takımdan bir oyuncu ve Sörloth'u koysaydık rahat geçerdik. Ama orada Sörloth sakatlansaydı ne denecekti?" dedi. Ağaoğlu, ayrıca mali olarak da 'da verilen tur primlerinin çoğu zaman yapılan gidişdönüş ve kamp masraflarına yetmediğini söyledi.

Fırtına kendini aştı haberin devamı

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