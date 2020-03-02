Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
Sevilla'ya gideceğine dair kardeşi Leon'a bahis oynattığı ortaya çıkan İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, temmuz ayında iki haftalık men ve 75 bin Sterlin para cezasına çarptırılmıştı.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) bu kararı temyize başvurmasının ardından, İngiliz futbolcu adına daha önceden reddedilen suçlamalar kanıtlandı.
Yapılan bu itiraz sonucunda kararı değiştiren Tahkim Kurulu, Daniel Sturridge'e 17 Haziran 2020 tarihine kadar futboldan men cezası verdi. Kurul öte yandan, İngiliz futbolcu aynı zamanda 150 bin Avro pound para cezasına da çarptırıldı.
FIFA ise, Sturridge'e verilen cezanın tüm dünya genelinde geçerli olması yönünde karar verdi.
SÖZLEŞMESİ BU SABAH FESHEDİLMİŞTİ
Trabzonspor, sezon başında gelen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshettiğini bu sabah KAP'a bildirmişti. Sezon başında Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra Trabzonspor ile anlaşan İngiliz futbolcu, Bordo-Mavili takım ile bu sezon 16 maça çıkmış ve 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
STURRIDGE'DEN İLK AÇIKLAMA
Daniel Sturridge, konuyla ilgili ilk açıklamayı resmi Instagram hesabından yaptı. Sturridge, "Futboldan men cezası aldığım için katkıda bulunamayacağım Trabzonspor'dan para almaya devam etmem doğru olmazdı. Trabzonspor ailesine, takım arkadaşlarıma, teknik heyet, sağlık ekibi, başkan, başkan yardımcısı ve tüm yönetime teşekkür ediyorum. Ben ya da başkası bahis yapmadı. Bahis şirketleri oyuncuların transferleriyle ilgili bahisleri kaldırmalı" dedi.
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