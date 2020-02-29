Trabzonspor'da Obi Mikel Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan ve rakibini 5-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'a Obi Mikel üzüntüsü yaşanıyor. Mücadelenin 90+5. dakikasında penaltıya sebebiyet vermesi sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Nijeryalı orta saha oyuncusu, 3 Mart Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahadaki yerini alamayacak.

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