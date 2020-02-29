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Trabzonspor'da Obi Mikel Fenerbahçe maçında yok
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel, Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarından gördüğü kırmızı kart nedeniyle hafta içi Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan ve rakibini 5-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'a Obi Mikel üzüntüsü yaşanıyor. Mücadelenin 90+5. dakikasında penaltıya sebebiyet vermesi sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Nijeryalı orta saha oyuncusu, 3 Mart Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahadaki yerini alamayacak.
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