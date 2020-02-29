29 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Obi Mikel Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız isim F.Bahçe maçında yok
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

'un Nijeryalı futbolcusu , maçının uzatma dakikalarından gördüğü kırmızı kart nedeniyle hafta içi ile oynanacak ilk maçında cezalı duruma düştü.

'in 24. haftasında sahasında 'u ağırlayan ve rakibini 5-2'lik skorla mağlup eden 'a üzüntüsü yaşanıyor. Mücadelenin 90+5. dakikasında penaltıya sebebiyet vermesi sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Nijeryalı orta saha oyuncusu, 3 Mart Salı günü ile oynanacak ilk maçında sahadaki yerini alamayacak.

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