23 Şubat 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Sturridge etkisizdi
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Trabzonspor'da sezonun bomba transferi Daniel Sturridge Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. İngiliz oyuncu beklenenin altında bir performans sergiledi.
Trabzonspor'da sakat olan Nwakaeme'nin yerine ilk onbirde sahaya çıkan Daniel Sturridge bekleneni veremedi. İngiliz yıldız, takım arkadaşlarına ayak uyduramazken, gol ve asist üretemedi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Sturridge'yi 55. dakikada kenara alıp yerine Kamil Ahmet'i sahaya sürdü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...