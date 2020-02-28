28 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

, ’in 24’üncü haftasında yarın sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.30'da 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo mavililer, daha sonra kampa girerek maçı saatini beklemeye başladı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf, Hosseini ve Sturridge antrenmanda yer almadı, Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
, yarın saat 17.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

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