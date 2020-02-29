Trabzonspor Türk bayraklı siyah tişörtlerle çıktı!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan Karadeniz derbisi öncesi Fırtına'dan anlamlı bir hareket geldi. Bordo-mavili futbolcular, İdlib'de düzenlenen hain saldırı sonrası şehit olan 33 askerimiz için ısınmaya Türk bayrağı baskılı siyah tişörtlerle çıktı.

Trabzonsporlu futbolcularının bu hareketi büyük alkış topladı.









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