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Trabzonspor Türk bayraklı siyah tişörtlerle çıktı!
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020
Süper Lig'in 24. hafatasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrası şehit olan 36 askerimiz için Trabzonspor ısınmaya üzeri Türk bayraklı siyah tişörtlerle çıktı.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan Karadeniz derbisi öncesi Fırtına'dan anlamlı bir hareket geldi. Bordo-mavili futbolcular, İdlib'de düzenlenen hain saldırı sonrası şehit olan 33 askerimiz için ısınmaya Türk bayrağı baskılı siyah tişörtlerle çıktı.
Trabzonsporlu futbolcularının bu hareketi büyük alkış topladı.
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