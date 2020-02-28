28 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da hedef mutlak galibiyet!

Trabzonspor’da hedef mutlak galibiyet!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Fırtıma bu hafta evinde oynayacağı maçına 3 puan hedefiyle çıkacak. Yeniden liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fırtına, lider 'in puan kaybetmesini bekleyecek bordo-mavililer Çaykur Rizesporu'da yenip liderliği devralmak istiyor.

'in 24'üncü haftasında yarın sahasında 'u konuk edecek , bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 6 maçlık galibiyet serisini deplasmandaki beraberliği ile noktalayan Trabzonspor, 24'üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi , Hosseini, Yusuf ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme'nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11'ine göre zorunlu değişikliklere giderek cezalı Campi'nin yerişine Hüseyin'e, sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine 'e, orta sahada Doğan'ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Mikel'e, tedavisi devam eden Sturridge'nin yerine ise Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.

Trabzonspor kendini aştı

ÇAYKUR RİZESPOR İLE 38'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 37 maçta Trabzonspor'un 24, Çaykur Rizespor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 76 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth."

SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge, Nwakaeme belirsiz)
CEZALI: Campi

Mourinho'dan Uğurcan'a 25 milyon Euro! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Mourinho'dan Uğurcan'a 25 milyon Euro! Mourinho'dan Uğurcan'a 25 milyon Euro!
Cazibe merkezi Cazibe merkezi
Hüseyin Çimşir'den öğrencilerine uyarı Hüseyin Çimşir'den öğrencilerine uyarı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör