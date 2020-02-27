Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır, özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin listesine girmiş durumda. Son olarak Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın istediği genç eldiven için 25 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.