27 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2020

, 'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde bordo-mavili taraftarlar futbolcuları ziyaret ederek, karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.

, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


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