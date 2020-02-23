23 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Campi cezaya düştü

Campi cezaya düştü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2020

'un başarılı stoperi Gaston Campi, 53. dakikada gördü. Arjantinli futbolcu böylelikle bu sezon ligde 4. sarı kartını görerek haftaya oynanacak maçında cezalı duruma düştü. Campi 13. haftadan beri sınırdaydı.

'un başarılı stoperi Gaston Campi, 53. dakikada gördü. Arjantinli futbolcu böylelikle bu sezon ligde 4. sarı kartını görerek haftaya oynanacak Çaykur Rize maçında cezalı duruma düştü. Campi 13. haftadan beri sınırdaydı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Beşiktaş tribününde kavga! İşte o anlar... Beşiktaş tribününde kavga! İşte o anlar...
Haaland'dan Sörloth'a mesaj! Haaland'dan Sörloth'a mesaj!
Erman Toroğlu açıkladı! Sörloth'un golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı! Sörloth'un golünden önce faul var mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör