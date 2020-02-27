27 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Tottenham'dan Uğurcan Çakır için 25 milyon Euro!

Mourinho'dan Uğurcan'a 25 milyon Euro!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2020

'un şampiyonluk yarışında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken , özellikle ekiplerinin listesine girmiş durumda. Son olarak 'nun ekibi Tottenham'ın istediği genç eldiven için 25 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

'de bu sezon istikrarlı bir sezon geçiren 'da başarının en büyük mimarlarından olan , Avrupa kulüplerinin de gözdesi konumunda...

Daha önce 'un ilgilendiği ifade edilen genç eldivenin talipleri çoğalıyor. İngiliz basınından Express'in haberine göre Tottenham'da menajer , Hugo Lloris'in ardından kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı, yıldız futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Trabzonspor kendini aştı

Haberde ayrıca Tottenham'ın bu transferde Liverpool ve Everton'a rakip olduğunu bilgisi paylaşıldı ve Trabzonspor Başkanı 'nun 23 yaşındaki kaleci hakkında yaptığı "Avrupa'nın en iyi 3 file bekçisinden biri" yorumuna yer verildi.

Bilindiği gibi Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, kolunun kırılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli file bekçisinin yaşının (33) da ilerlemesi nedeniyle kulüp, kaleyi emanet edebileceği birini arıyor.

AHMET AĞAOĞLU: UĞURCAN'IN BONSERVİSİ 20-25-30 OLDU

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçisinin bonservisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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