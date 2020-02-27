Trabzonspor'da yükseliş devri

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile tarih yazmak istiyor. 40 yaşındaki hoca ile 2.6 puan ortalaması yakalandı, Türkiye Kupası’nda 6 sezon sonra yarı finale yükselindi ve Trabzonspor, Süper Lig’de de ‘gizli lider’ konumunda yer alıyor.

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek zirve mücadelesinde bir engeli daha aşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken Çaykur Rizespor karşısında da kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Çimşir ile sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, F.Bahçe'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra yine evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndü.

HEDEF İKİ KUPA BİRDEN

Karadeniz ekibi, 40 yaşındaki teknik adamıyla 2.6 puan ortalamasıyla zirvede de ağırlığını hissettirdi. Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Bordomavililer, son 16 turunda Yukatel Denizli, çeyrek finalde de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupanın dışına iterek yoluna devam etmeyi başardı. Artık hedef hem ligde hem de kupada sonuna kadar gitmek ve ipi göğüslemek.

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