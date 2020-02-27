27 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yükseliş devri

Trabzonspor'da yükseliş devri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2020

, ile tarih yazmak istiyor. 40 yaşındaki hoca ile 2.6 puan ortalaması yakalandı, ’nda 6 sezon sonra yarı finale yükselindi ve Trabzonspor, ’de de ‘gizli lider’ konumunda yer alıyor.

, teknik direktör yönetiminde yakaladığı çıkışı karşısında da sürdürerek zirve mücadelesinde bir engeli daha aşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken Çaykur Rizespor karşısında da kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Çimşir ile sahasında 'yı 6-0, F.Bahçe'yi 2-1 yenen ekibi, 'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra yine evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndü.

HEDEF İKİ KUPA BİRDEN

Karadeniz ekibi, 40 yaşındaki teknik adamıyla 2.6 puan ortalamasıyla zirvede de ağırlığını hissettirdi. Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat 'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Bordomavililer, son 16 turunda Yukatel , çeyrek finalde de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupanın dışına iterek yoluna devam etmeyi başardı. Artık hedef hem ligde hem de kupada sonuna kadar gitmek ve ipi göğüslemek.

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