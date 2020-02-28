28 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Cazibe merkezi

Cazibe merkezi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

'un 'in 24. haftasında oynayacağı maçını izlemek için 7 farklı kukübün scout ekibi talepte bulundu. Devlerin gözdeleri ise Alexander Sörloth ve ...

Fırtına'da artan saha başarıları, oyuncuların Avrupa ekiplerinin radarına girmesine yol açtı. Geçtiğimiz sezon alt yapıdan çıkan Yusuf Yazıcı, bonuslarla 17.5 milyon euro'ya 'nın Lille kulübüne satılmış ve önemli bir gelir elde edilmişti. Bu sezon da başta kaleci Uğurcan ve Sörloth olmak üzere bir çok oyuncuya ilgi bulunuyor. ile geçen hafta oynanan derbiyi 5 scout ekibi izlerken, ile oynanan maçı izlemek için 7 farklı kulübün scout ekibinden kulübe talep geldiği öğrenildi. Aralarında , Sheffield United, Sevilla ve RB Leipzig'in de olduğu takımlarını Uğurcan ve Sörloth'u çıplak gözle takip etmesi bekleniyor. İngiliz Daily Star gazetesi, Sheffield'ın Uğurcan için 29 milyon euro'luk teklif hazırladığını ileri sürdü. Bordomavili idareciler, yabancı ilgisinin oyuncuların motivasyonunu artırdığını belirttiler.

Mourinho'dan Uğurcan'a 25 milyon Euro! haberin devamı

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