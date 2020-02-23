23 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ndiaye yine Sörloth’a attırdı

Ndiaye yine Sörloth’a attırdı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Sezonun ikinci yarısında Trabzon'a katılan Ndiaye, bu sezon Süper Lig'deki ikinci asistini yaptı. Geçen hafta Sivas maçının 4. dakikasında Sörloth'a asist yapan Senegalli, dün akşam da erken bir dakikada gol pası verdi.

Sezonun ikinci yarısında Trabzon'a katılan Ndiaye, bu sezon Süper Lig'deki ikinci asistini yaptı. Geçen hafta Sivas maçının 4. dakikasında Sörloth'a asist yapan Senegalli, dün akşam da erken bir dakikada gol pası verdi. Ndiaye 5. dakikada Sörloth'a gol pası vererek toplam 9 dakikada 2 asist yaptı.

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