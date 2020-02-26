26 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'ün hasreti sona eriyor!

Abdülkadir Ömür'ün hasreti sona eriyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020

teknik heyeti, karşılaşması öncesi yapılan antrenmanlarda futbolculara maç içerisinde doğru pozisyon alarak problem çözmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

'de 6 maçlık galibiyet serisini 2-2'lik beraberliği ile noktalayan , 24'üncü hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde teknik heyet, özellikle Beşiktaş maçında oyuncuların pozisyonlarını kaybetmeleri noktasında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekiyor.

"DOĞRU POZİSYON PROBLEMİ ÇÖZER"

Yapılan antrenmanlarda futbolculardan doğru pozisyon almalarını ve bunu muhafaza etmelerini isteyen Trabzonspor teknik heyeti, "Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Değişimlerini, gir-çıkları doğru yapamazsak problemi çözemeyiz. Maçlarda da bunu yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Doğru pozisyon problemi çözüyor" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR 183 GÜNLÜK HASRETE SON VERMEYE HAZIRLANIYOR

Trabzonspor'da başarılı bir performans sergilediği dönemde 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan 'ün, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede olması planlanıyor. Antrenmanlarda da oldukça hırslı ve heyecanlı görünen genç futbolcu, cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması durumunda 183 günlük aranın ardından bordo-mavili forma ile taraftarının önüne çıkacak.

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