20 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa dümenin başına geçti

Trabzonspor'da kaptan Sosa dümenin başına geçti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

'un Kaptanı , kritik maçlarda sorumluluk alırken, hafta sonu oynanacak derbisinde de takımının en etkili silahlarından biri olacak.

'de oynanılan kritik karşılaşmalarda dümenin başına geçen , bu istikrarını eski takımı karşısında da sürdürmeyi planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; antrenmanlarda takımın en çalışkan isimlerinden biri olan Sosa, aynı zamanda sürekli arkadaşlarıyla konuşmalar yapıyor, motivasyonu üst düzeyde tutuyor.

19 lig maçında 4 gol, 4 asistlik katkısıyla dikkat çeken 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, Beşiktaş deplasmanında tüm hücum organizasyonlarını yönetecek yine takımına liderlik edecek.

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