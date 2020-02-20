Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa dümenin başına geçti

Trabzonspor'un Kaptanı Jose Sosa, kritik maçlarda sorumluluk alırken, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının en etkili silahlarından biri olacak.

Süper Lig'de oynanılan kritik karşılaşmalarda dümenin başına geçen Jose Sosa, bu istikrarını eski takımı Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; antrenmanlarda takımın en çalışkan isimlerinden biri olan Sosa, aynı zamanda sürekli arkadaşlarıyla konuşmalar yapıyor, motivasyonu üst düzeyde tutuyor.

19 lig maçında 4 gol, 4 asistlik katkısıyla dikkat çeken 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, Beşiktaş deplasmanında tüm hücum organizasyonlarını yönetecek yine takımına liderlik edecek.