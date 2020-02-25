25 Şubat 2020, Salı
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Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...
Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, bordo-mavililerde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için 2021 yazına kadar 6 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olan Fırtına'ya Sörloth piyangosu vurabilir! Norveç basınına göre, İspanyol ekibi genç forvet için rekor bir bedeli gözden çıkardı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:45
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