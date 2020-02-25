25 Şubat 2020, Salı

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Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, bordo-mavililerde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için 2021 yazına kadar 6 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olan Fırtına'ya Sörloth piyangosu vurabilir! Norveç basınına göre, İspanyol ekibi genç forvet için rekor bir bedeli gözden çıkardı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:45
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Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...

Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Trabzonspor'da en çok dikkat çeken isim Alexander Sörloth oldu.

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Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...

Bordo-mavili formayla 34 karşılaşmaya çıkan Sörloth, 24 gol 6 asistlik performansıyla rakamları alt üst etti.

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Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...

DEĞERİNİ 6 AYDA YÜZDE 67 ARTIRDI

6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan genç forvet, attığı gollerle değerini yüzde 67 oranında artırarak 10 milyon euro'ya çıkardı.

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Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...

CARDOZO'YU GEÇTİ GÖZÜ ŞOTA'DA

22 maçta 19 golle Süper Lig'in gol krallığında zirvede yer alan Norveçli futbolcu, Trabzonspor tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu olurken, gözünü Şota'nın 25 gollük rekoruna dikti.

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Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...

RAKİPLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Şu ana kadar 19 gol kaydeden 24 yaşındaki santrfor, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşlaşmasında ise 2 gol kaydetti.

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