Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, bordo-mavililerde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için 2021 yazına kadar 6 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olan Fırtına'ya Sörloth piyangosu vurabilir! Norveç basınına göre, İspanyol ekibi genç forvet için rekor bir bedeli gözden çıkardı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





