Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük izinin ardından başladı. Bu çalışmada Trabzonspor'a 1 iyi, 1 de kötü haber geldi. Kötü haber idmanda Yusuf Sarı, Da Costa ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. İyi haber ise Abdülkadir Ömür çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.15'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile kız kardeşinin doğum yapacak olması nedeniyle ülkesine giden Sörloth, kasığında ağrı bulunan Pereira ve ayak baş parmağında ödem olan Sturridge katılmadı. Sakatlığı devam eden Nwakaeme ile Hosseini ise takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde koşu yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN FUTBOLCULARA UYARI

Trabzonspor'da dar alan çalışması sırasında, uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmaya başlayan Abdülkadir Ömür'ün adaptasyon sürecini atlatması için teknik ekip futbolculara, "Abdülkadir ile ikili mücadeleye girerken dikkatli olun, sert müdahale yapmayın" uyarısında bulundu.

YUSUF SARI SAKATLANDI

Bordo-mavililerde uzun bir sakatlık döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan Yusuf Sarı, taktik antrenman sırasında Da Costa ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Ardından kendisini deneyen Yusuf Sarı, tekrar kendini yere bırakınca kulüp doktorları müdahale etti. Bu sırada takım kaptanı Jose Sosa sağlık kuruluna Yusuf'un tedavisinin içeride yapılması gerektiğini iletti. Teknik ekibin de onay vermesinin ardından Yusuf Sarı tedavi amacıyla içeri götürüldü.

HERKES GİTTİ MESSIAS KALDI

Bu arada, antrenmanının tamamlanmasının ardından stoper Manoel Messias sahada bireysel olarak çalışmaya devam etti. Campi'nin cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynamayacak olması nedeniyle Messias bu maçta forma bekleyen oyuncular arasında.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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