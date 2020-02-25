25 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir ders çalıştı

Hüseyin Çimşir ders çalıştı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2020

, deplasmanında sezonun en kötü istatistiklerine imza attı. Buna rağmen 1 puanı çıkaran Trabzonpor’da Çimşir analiz ekibini topladı.

temsilcisi, Alexander Sörloth'un son dakika golüyle Vodafone Park'tan 2-2'lik beraberlikle dönerken teknik heyeti kötü istatistikleri masaya yatırdı. Teknik direktör , yardımcıları Eddie Newton, Muzaffer Bilazer ve ekibini bir araya getirdi. Trabzonspor sezonun ikinci devresinde rakamlarda ilk kez bu kadar geride kaldı. Çimşir ve ekibi siyah-beyazlılarla oynadıkları maçı tekrar izlerken bol bol not aldılar. Detaylı şekilde yapılan analizin ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir'in maçı 11'inde bazı değişikliklere gidebileceği öğrenildi. Çimşir ve ekibi deplasmanında en çok cezası nedeniyle forma giyemeyen Obi Mikel'i aradıklarını belirtti.

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