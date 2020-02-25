Hüseyin Çimşir ders çalıştı

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında sezonun en kötü istatistiklerine imza attı. Buna rağmen 1 puanı çıkaran Trabzonpor’da Çimşir analiz ekibini topladı.

Karadeniz temsilcisi, Alexander Sörloth'un son dakika golüyle Vodafone Park'tan 2-2'lik beraberlikle dönerken Trabzonspor teknik heyeti kötü istatistikleri masaya yatırdı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, yardımcıları Eddie Newton, Muzaffer Bilazer ve ekibini bir araya getirdi. Trabzonspor sezonun ikinci devresinde rakamlarda ilk kez bu kadar geride kaldı. Çimşir ve ekibi siyah-beyazlılarla oynadıkları maçı tekrar izlerken bol bol not aldılar. Detaylı şekilde yapılan analizin ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Çaykur Rizespor maçı 11'inde bazı değişikliklere gidebileceği öğrenildi. Çimşir ve ekibi Beşiktaş deplasmanında en çok cezası nedeniyle forma giyemeyen Obi Mikel'i aradıklarını belirtti.

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