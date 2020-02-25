25 Şubat 2020, Salı
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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Trabzonspor’un Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu. En ucuz bilet fiyatı 30 TL, en pahalı ise 375 TL olarak belirlendi.
29 Şubat 2020 Cumartesi günü 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kale Arkası / Kuzey Kale Arkası 30 TL.
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