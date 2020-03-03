Derbinin kaderini Sörloth ve Muriç belirleyecek!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Dev derbi öncesi iki takım taraftarların gözü kulağı golcü oyuncularında olacak. Bordo-mavililerin gol yükünü çeken Sörloth, sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriç'le kozlarını paylaşacak. Dev mücadele önce iki takımın golcülerinin istatistiklerini derledik...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Yarı final ilk mücadelesinde ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Fenerbahçe, bordo-mavili ekibin ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

Dev mücadelenin başlama düdüğü bugün saat 20.30'da çalarken, karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak... Karadeniz ekibi ev sahibi avantajıyla rövanş öncesi galibiyet isterken, sarı-lacivertliler ezeli rakibini yenerek moral bulmak ligdeki kötü gidişatı unutturmak gayretinde.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER ÇOK

Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de kupa derbisi öncesi eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi konumundaki bordo-mavililerde Hosseini ve Ahmet Canbaz yok. Obi Mikel de hafta sonu kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Pereira'nın ise yedekte başlaması bekleniyor. Kanarya'da ise yokluğu aranan kanat oyuncusu Garry Rodrigues bu önemli randevuya da yetişemiyor. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu da sakatlığını atlatamadı.

Ev sahibi ekipte Alexander Sörloth, konuk ekipte ise Vedat Muriqi en önemli silahlar olarak göze çarpıyor...

Trabzonspor'un Norveçli forveti bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında da ilk sırada bulunuyor. Sarı lacivertlilerin Kosovalı forveti ise Sörloth'u attığı 13 golle takip ediyor. Muriç 4 haftalık gol sessizliğini geçtiğimiz hafta oynanan Antalyapor mücadelesiyle bozmuştu. Sörloth ise 3 haftanın ardından geçtiğimiz hafta oynanan 5-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetin gol kaydedemedi.

Sezonun ilk yarısında daha çok geniş alanda oynayan Trabzonspor, Sörloth'u ceza sahası çevresinde topla buluşturdu. Topla yerden oynamayı da seven Norveçli oyuncu 32 kez rakiplerini çalımlamayı başardı. Çalım yüzdesi ise %48,5. Vedat Muriqi'nin çalım yüzdesi %62,1 ancak Kosovalı oyuncu yalnızca 18 çalım attı. Yani Sörloth'un neredeyse yarısı kadar. Buradan Muriqi'nin topla çok fazla kat etmediğini, çalım atmak yerine pas tercihlerini kullandığını görüyoruz. (OPTA)

SÖRLOTH, GOL VE ASİST SAYISINDA ÜSTÜN

Lig geneline bakıldığında ise Muriqi 1993 dakika sahada kalırken, Norveçli golcü Sörloth 2051 dakika sahada yer aldı... Kosovalı golcü attığı 13 gol kaydederken 153 dakikada 1 gol attı. Sörloth ise sahada olduğu her 108 dakikada 1 gol kaydetti. Asist sayısında da Norveçli golcünün 4'e 7'lik bir üstünlüğü bulunuyor.

HAVADA MURİÇ, YERDE SÖRLOTH!

Kosovalı golcünün hava toplarında mevkidaşına göre üstünlüğü bulunuyor. Muriqi 4.9'luk bir hava topu üstünlüğüne sahipken, Sörloth'ta bu oran 3.2... Başarılı pas yüzdesinde ise Sörloth'un ise %72'ye 70'lik üstünlüğü bulunuyor.

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