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Trabzonspor'da Nwakaeme Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik mücadelede deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Anthony Nwakeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuk olacak lider Trabzonspor'da kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Nijeryalı yıldız futbol Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı.
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