21 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

'in 23. haftasındaki kritik mücadelede deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da Anthony Nwakeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Vodafone Park'ta 'ın konuk olacak lider 'da kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Nijeryalı yıldız futbol Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle maçının kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'dan anlamlı hareket! haberin devamı

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