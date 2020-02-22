22 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sosa işbaşında

Sosa işbaşında
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Kaptan Jose Sosa, derbisiyle ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "Süper Lig'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz. Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz" diye konuştu. Tangocu, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.

Kaptan Jose Sosa, derbisiyle ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "Süper Lig'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz. Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz" diye konuştu. Tangocu, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.

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