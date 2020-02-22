Sosa işbaşında

Kaptan Jose Sosa, Beşiktaş derbisiyle ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "Süper Lig'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz. Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz" diye konuştu. Tangocu, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.

Kaptan Jose Sosa, Beşiktaş derbisiyle ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "Süper Lig'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz. Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz" diye konuştu. Tangocu, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.

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