20 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan anlamlı hareket!

Trabzonspor'dan anlamlı hareket!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Kulübü, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki gencin forma talebini yerine getirdi. 'un Yağlıdere ilçesi Tekkeköy köyünde yaşayan , forma talebini yaklaşık 20 gün önce köyü ziyaret eden Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın'a iletti.

Akın, tedavisini aksatmaması karşılığında Öztürk'ün isteğini yerine getireceği sözünü verdi ve bu konuda Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz'dan yardım istedi.

Yılmaz da 'ün talebini Kulübüne iletti. Bordo-mavili kulüp de talebe kayıtsız kalmayarak futbolcuların imzaladığı Trabzonspor formasını Engin Öztürk'e iletilmesi için Yağlıdere Kaymakamlığına gönderdi. Kaymakam Akın, makamında ağırladığı Engin Öztürk'e formayı taktim etti.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, formanın Engin Öztürk'e ulaştırılmasını sağlayan Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz ve Trabzonspor Kulübüne teşekkür etti.


Fırtına yabancıları ile esiyor! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İlk 7'nin lideri Trabzonspor! İlk 7'nin lideri Trabzonspor!
Trabzonspor'dan TSYD buluşması açıklaması! Trabzonspor'dan TSYD buluşması açıklaması!
Derbide Guilherme'nin hedefi Caner Erkin! Derbide Guilherme'nin hedefi Caner Erkin!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör