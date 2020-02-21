Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş karşı 4 maçta 3 gol!
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş' karşı oynadığı 4 maçın 3’ünde fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'un en önemli silahlarından biri olacak Nijeryalı oyuncu, bu maça kadar tüm kulvarlarlar'da 11 gol ve 7 asist yapmayı başardı.
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme Beşiktaş'ı boş geçmiyor. Bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atmayı başardı.
Siyah-beyazlı takıma karşı İstanbul'da çıktığı iki maçta ağları sarsmayı başaran Nijeryalı oyuncu, yarın oynanacak maçta Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en önemli kozlarından biri olacak. Trabzonspor öncesi İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Nwakaeme, 23 Şubat 2017'de UEFA Avrupa Ligi maçında İsrail ekibiyle Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti. Maçı Beşiktaş 2-1 kazanırken Beer Sheva'nın tek golü 64. dakikada Anthony Nwakaeme'den gelmişti. Nwakaeme, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla yine Beşiktaş deplasmanında gol bulmayı başardı. Nijeryalı yıldız, maçın 47. dakikasında takımı 2-0 öne geçiren golü atarken, müsabaka ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Nijeryalı oyuncu, sezonun ilk yarısında bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı maçta ise Beşiktaş'a karşı 1 gol atmıştı. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
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